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TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı istedi yönetim bitiriyor! Yeni stoper Almanya'dan

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gözler stoper mevkisine çevrildi. Bordo-mavililer, Werder Bremen forması giyen Ömer Toprak'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli stoperin transferini devre arasında tamamlamayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:50
TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı istedi yönetim bitiriyor! Yeni stoper Almanya'dan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray derbisinin ardından yerli ve tecrübeli bir stoperi kadroya katmak istediklerini açıklamıştı.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı istedi yönetim bitiriyor! Yeni stoper Almanya'dan

Bir süredir listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıran bordo-mavili kurmaylar, Almanya Bundesliga 2 ekibi Werder Bremen'de forma giyen Ömer Toprak'ta karar kıldı.

TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı istedi yönetim bitiriyor! Yeni stoper Almanya'dan

Akşam'ın haberine göre; Werder Bremen'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer için harekete geçen yönetim, transferi birkaç güne sonlandırmayı hedefliyor.

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