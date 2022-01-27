TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı istedi yönetim bitiriyor! Yeni stoper Almanya'dan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , Galatasaray derbisinin ardından yerli ve tecrübeli bir stoperi kadroya katmak istediklerini açıklamıştı.

Bir süredir listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıran bordo-mavili kurmaylar, Almanya Bundesliga 2 ekibi Werder Bremen 'de forma giyen Ömer Toprak 'ta karar kıldı.

Akşam'ın haberine göre; Werder Bremen'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer için harekete geçen yönetim, transferi birkaç güne sonlandırmayı hedefliyor.