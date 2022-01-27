TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı istedi yönetim bitiriyor! Yeni stoper Almanya'dan

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray derbisinin ardından yerli ve tecrübeli bir stoperi kadroya katmak istediklerini açıklamıştı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray derbisinin ardından yerli ve tecrübeli bir stoperi kadroya katmak istediklerini açıklamıştı.
Bir süredir listesindeki isimlerle temaslarını hızlandıran bordo-mavili kurmaylar, Almanya Bundesliga 2 ekibi Werder Bremen'de forma giyen Ömer Toprak'ta karar kıldı.
Akşam'ın haberine göre; Werder Bremen'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer için harekete geçen yönetim, transferi birkaç güne sonlandırmayı hedefliyor.
Bu sezon Almanya Bundesliga 2'de 13 maçta görev alan 32 yaşındaki savunma oyuncusu 1 gol kaydetti.