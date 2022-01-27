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Hayalimize kavuştuk

Bursaspor’dan transfer edilen 20 yaşındaki forvet Batuhan Kör ve 19 yaşındaki orta saha Kerem Şen dün Trabzon’a ayak bastı. İki oyuncu “En iyisini yapacağız” sözü verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Hayalimize kavuştuk

Lider Trabzonspor'un, Bursaspor'dan aldığı 20 yaşındaki forvet Batuhan Kör ve 19 yaşındaki orta saha Kerem Şen, Trabzon'a geldi. Kör, havalimanında yaptığı açıklamada, doğduğu şehrin takımında olmaktan dolayı çok mutlu, gururlu olduğunu belirterek, "Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tabii ki Trabzonluyum, Trabzonsporluyum" dedi. Trabzonspor'u hep takip ettiğini kaydeden Batuhan, "En sonki maçta da çok mutlu oldum. Son dakikada inanılmaz geri dönüş oldu. Bu sene sonu şampiyonluk olacak inşallah. Biz de bu takım ve kulüp için elimizden ne geliyorsa sözünü veriyorum" şeklinde konuştu. Şen de "Genç yaşta bize yatırım yapan Trabzonspor'a da teşekkür ediyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadesini kullandı.

Yunus Emre SEL

RESMİ İMZALAR ATILACAK

Bordo-mavili kulübün yetkilileri tarafından karşılanan Batuhan ve Kerem, sağlık kontrolünden geçecek ve ardından imzalar atılacak.

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