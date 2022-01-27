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Egemen hoca en büyük şans

Fırtına'nın genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Galatasaray maçının ikinci yarısında forma giymişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 06:50
Egemen hoca en büyük şans

Fırtına'nın genç stoperi Ahmetcan Kaplan, Galatasaray maçının ikinci yarısında forma giymişti. 19 yaşındaki futbolcu, "Müthiş bir maç oldu. Atmosfer çok iyiydi. En şanslı olduğumuz nokta teknik ekibimiz. Egemen Korkmaz hoca gibi bir hocamız var. Ondan da ne alabilirsem üstüne koyacağım" şeklinde konuştu.

SEÇİLMEK GURUR VERİR

Ahmetcan, Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un, "Galatasaray'a karşı çok iyi bir oyun çıkardı. Babel'e karşı iyiydi" sözlerini değerlendirdi. 19 yaşındaki futbolcu "Milli takım hayalim var. İnşallah önce burada oynayıp kendimi geliştirip daha sonra da A Milli takıma gidip hizmet vermek istiyorum" dedi.

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