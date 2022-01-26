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Yunus Mallı takımda kaldı

Bordo-mavili takıma geldiği günden beri bir türlü istediği forma şansını bulamayan ve ara transferde ayrılması beklenen Yunus Mallı, son iki maçta sonradan oyuna girip ortaya koyduğu mücadele ile teknik heyetin gözüne girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
Yunus Mallı takımda kaldı
Bordo-mavili takıma geldiği günden beri bir türlü istediği forma şansını bulamayan ve ara transferde ayrılması beklenen Yunus Mallı, son iki maçta sonradan oyuna girip ortaya koyduğu mücadele ile teknik heyetin gözüne girdi. Gurbetçi orta saha, bir sürpriz yaşanmazsa sezon bitine kadar kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Yunus'un da ayrılmak istemediği ve şampiyonluk yolunda takıma destek vermek istediği öğrenildi.
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