TRABZONSPOR HABERİ: Marek Hamsik ülkesinde gündem oldu! 'Rock yıldızı gibi'

Galatasaray derbisi öncesinde Trabzonspor'u İstanbul Havalimanı'nda ve kamp yapacağı otel önünde yüzlerce taraftar coşkuyla karşılamıştı. Gurbetçi Gençler taraftar grubunun takımın kamp yaptığı otel önünde hazırladıkları Marek Hamsik pankartı da dikkatlerden kaçmadı.

Slovakça "Postavime Ti Sochu (Senin heykelini dikeceğiz)" yazılı pankart açan taraftarlar, Trabzonspor'a coşkulu bir karşılama yaptı. Bu hareket, Slovakya'da da manşete çıktı.

'ROCK YILDIZI GİBİ'

Marek Hamsik'in ülkesinde yapılan haberde, "Trabzon taraftarları için Hamsik yabancı bir futbolcu değil. Onu kendilerinden biri olarak görüyorlar. Rock yıldızı gibi ilgi görüyor. Yıllar sonra şampiyonluğa ilk kez bu kadar yakınlar ve bunda Hamsik'in payı çok büyük. İstatistiklere göre de ligin en iyi oyuncusu Hamsik. Kendisi için açılan pankart sonrası da taraftarlara teşekkür etti. Sezon sonu şampiyonluk gelirse, onun adı da stat önüne yazılacak." denildi.



