TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'dan Bursaspor’a 29 milyon TL! (TS spor haberi)

Karadeniz devinin Timsah'tan transfer ettiği 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş, 20 yaşındaki forvet Batuhan Kör ve 19 yaşındaki orta saha Kerem Şen'in Trabzon'a gelişleri bir kez daha uzadı. İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün sabah erken saatlerde Trabzon'a gelmesi planlanan üç oyuncunun uçak seferlerinin iptal olmasından sonra gelişi bugüne kaldı. Kör ve Şen, sözleşme imzaladıktan sonra tekrar Bursa'ya dönecek ve takımın Antalya'daki kampına gidecek. Karadeniz devi, üç oyuncunun bonservis bedeli olarak Bursaspor kulübüne 9 milyon TL'si peşin, kalanı taksitlerle 29 milyon TL ödeyecek.