SPOR HABERİ - Trabzonspor'un yeni transferleri Batuhan Kör ve Kerem Şen şehre geldi! İşte ilk sözleri...

Süper Lig'in ilk 23 haftası sonunda topladığı 54 puanla lider konumda bulunan Trabzonspor, transferinde en hızlı ekibi konumunda. Şu ana kadar kadrosuna birçok yeni ismi kadrosuna katan bordo-mavililer son olarak Bursaspor'un iki genç yıldızı Batuhan Kör ve Kerem Şen'i kadrosuna katmıştı.

Fırtına'nın iki genç yıldızı şehre gelirken, havalimanında açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Batuhan Kör, "Doğduğum şehrin takımında olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Tabiki Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Son damlama kadar mücadele edceğimin sözünü vereyim.

Çok mutluyum. Şu anda da çok heyecanlıyım. Bu süreçte Başkanımız olsun, yönetim ekibimiz olsun, Bursaspor ile ciddi görüşmeler yaşandı. Trabzon doğumluyum, Trabzonsporluyum. Olmasını çok istedim bende. Hayırlısı ile oldu.

Zaten maçların hepsini izliyorum, takip ediyorum. En son ki maçta da çok mutlu oldum. son dakikada inanılmaz geri dönüş oldu. Bu sene de şampiyonluk olacak inşallah bizde bu takım ve kulüp için elimizden ne geliyorsa sözünü veriyorum.

Tabiki yıllarca Trabzonspor'a yıllarca hizmet edip, Avrupa'da büyük kulüpte temsil etmek isterim. Trabzonspor'da yıllarca şampiyonluk yaşamak ve gol krallığı yaşamak istiyorum. Bir iki idolüm var var. Burak Yılmaz'ı çok takip ediyorum ve beğeniyorum. Örnek aldığım yaşantısı olsun, düşünceleri görüşleri olsun Ronaldo'yu söyleyebilirim" dedi.

Kerem Şen ise açıklamasında, "Transfer için bizim buralara gelmemizde emek veren, şans veren Bursaspor'a teşekkür ederim ve genç yaşta bize yatırım yapan, güvenen Trabzonspor kulübüne de teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olur.

Her zaman çalışmaya devam etmelerini diliyorum. Biz öyle yapıyorduk. İnşallah burada da elimizden gelenin en iyisini yaparız.

Takip ediyordum. Süper Ligi de takip ediyordum. Hayalim olan yerlerden biriydi. İnşallah bundan sonra da Avrupa hayalim var" ifadelerini kullandı.