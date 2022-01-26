Haberler Trabzonspor Resmi açıklama geldi! İşte Trabzonspor'un Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen için Bursaspor'a ödeyeceği rakam

Resmi açıklama geldi! İşte Trabzonspor'un Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen için Bursaspor'a ödeyeceği rakam

Bursaspor Kulübü, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in Trabzonspor'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer 3 genç futbolcu için Bursaspor'a toplam 29 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:22
Resmi açıklama geldi! İşte Trabzonspor'un Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen için Bursaspor'a ödeyeceği rakam

Bursaspor Kulübü, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in Trabzonspor'a transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre bordo-mavililer 3 genç futbolcu için Bursaspor'a toplam 29 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

İşte o açıklama:

Bursaspor Kulübü'nün profesyonel futbolcuları; Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in Kulübümüze transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. 24.01.2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre; Bursaspor Kulübü'ne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır.

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