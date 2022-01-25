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TRABZONSPOR HABERİ: Ve karar verildi! Yunus Mallı...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da kadro mühendisliği çalışmaları sürüyor. Transferde de fırtına gibi esen bordo-mavililerde, bir yandan mevcut oyuncularla ilgili kararlar alınıyor. Takımdaki geleceği merak konusu olan Yunus Mallı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte flaş gelişmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 10:07
TRABZONSPOR HABERİ: Ve karar verildi! Yunus Mallı...

Trabzonspor'un tartışılan isimlerinden biri olan Yunus Mallı son 2 maçtaki istekli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Tecrübeli futbolcu için karar verildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Ve karar verildi! Yunus Mallı...

TEKNİK HEYETİN GÖZÜNE GİRDİ!
Haber61'e göre; Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ancak verilen şansları değerlendirmeyince yedek kulübesine hapsolan Yunus Mallı son iki maçta oyuna girdikten sonra gösterdiği performasla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

TRABZONSPOR HABERİ: Ve karar verildi! Yunus Mallı...

Gurbetçi yıldız, bir sürpriz yaşanmazsa sezon bitine kadar kariyerine Trabzonspor'da devam edecek. Yunus'un da ayrılmak istemediği ve şampiyonluk yolunda takıma destek vermek istediği öğrenildi.

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