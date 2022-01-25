TRABZONSPOR HABERİ: Ve karar verildi! Yunus Mallı...

Trabzonspor'un tartışılan isimlerinden biri olan Yunus Mallı son 2 maçtaki istekli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Tecrübeli futbolcu için karar verildi.

TEKNİK HEYETİN GÖZÜNE GİRDİ!

Haber61'e göre; Geçen sezonun devre arasında takıma katılan ancak verilen şansları değerlendirmeyince yedek kulübesine hapsolan Yunus Mallı son iki maçta oyuna girdikten sonra gösterdiği performasla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.