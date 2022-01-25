TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'nın şampiyonluk koşusu! Geri sayım başladı (TS spor haberi)

Süper Lig'de tam anlamıyla Trabzonspor kasırgası esiyor... 23. haftada G.Saray'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hata yapmayan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, tarihi şampiyonluk için geri sayıma geçmiş durumda. 54 puanla lider olan bordo-mavililer, birçok istatistikte de zirvede yer alarak bulunduğu yeri hak ettiğini gösteriyor. Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (16), en fazla puan toplayan (54), en fazla gol atan ve en iyi averaja sahip (24) takım olarak yoluna devam ediyor.



9 PUANLIK FARK VAR



Sadece bir kez kaybeden Abdullah Avcı'nın talebeleri, ayrıca en az gol yiyen (17) ikinci takım konumunda. Trabzonspor, 23. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en büyük puan farkına ulaştı. Bir maçı eksik Konyaspor'un 9 puan önünde bulunan bordo-mavililer artık mutlu son için günleri saymaya başladı. Teknik direktör Avcı da süreçle ilgili, "Bir hedefimiz var ve buna ulaşmak için her hafta yeni bir sınava çıkıyoruz. Kazanmaya devam ederek kupayı müzemize götüreceğiz. Henüz bir şey elde etmiş değiliz. Lig sonunda nerede olduğumuzu göreceğiz" dedi.



Yunus Emre SEL



ÜÇ GENÇ RÖTAR YAPTI



Bordo-mavili takımın Bursaspor'dan kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına vardığı 20 yaşındaki forvet Batuhan Kör, 19 yaşındaki orta saha Kerem Şen ve 18 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş'in Trabzon'a geliş tarihleri uzadı. Bursaspor'un Eyüp ile deplasmanda oynayacağı maçın kar nedeniyle ertelenmesinin ardından oyuncuların bugün Trabzon'a getirilerek sözleşme imzalanması bekleniyor.



VISCA TEŞEKKÜR ETTİ



G.Saray'ı yıkan golü atan Visca, dün sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Boşnak yıldız, "Buraya geldiğim günden beri, sanki yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum. Beni Trabzon'da ilk günden beri evimde gibi hissettiren herkese teşekkür ediyorum. İlk golümü yıllardır beni isteyen, geldiğimde de yabancılık çekmememi sağlayan büyük Trabzonspor taraftarına armağan ediyorum" dedi.