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Trabzonspor doludizgin! 15 haftadır...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek kritik bir virajı daha kayıpsız döndü. Rakipleriyle arasını açmaya devam eden bordo-mavililer uzun bir süredir zirveyi bırakmıyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan Fırtına, 15 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 11:08
Trabzonspor doludizgin! 15 haftadır...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor, ligde 15 haftadır liderliğini sürdürüyor.

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, her geçen hafta rakipleriyle puan farkını açarak konumunu korumayı başardı.

Trabzonspor, ligin 23. haftası sonunda 54 puanla liderlik koltuğunda yer alırken en yakın rakibi bir maç eksiği olan İttifak Holding Konyaspor'un ise 45 puanı bulunuyor.

Ligde 15 haftadır liderliğini sürdürme başarısı gösteren Trabzonspor, geride kalan 15 haftalık bölümde de bu avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor.

ÖNÜNDE KRİTİK 2 KARŞILAŞMA
Trabzonspor, lige verilen aranın ardından sahasında art arka iki karşılaşmaya çıkacak.

Bordo-mavililer, ligin 24. haftasında Kasımpaşa, 25. haftasında da İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmaları da kazanması halinde şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.

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