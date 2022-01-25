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Böylesi görülmedi! Trabzonspor'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev fark

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, son olarak Galatasaray'ı deplasmanda mağlup ederken, aynı zamanda İstanbul'un diğer büyüklerinde de fark attı. Fırtına, ezeli rakipleri Fenerbahçe’ye 17, Beşiktaş’a 18 ve Galatasaray'a 27 puan fark atarak tarihi bir başarı elde etti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 12:51
Böylesi görülmedi! Trabzonspor'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev fark

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 23 karşılaşma sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve sadece 1 kez kaybetti. En yakın rakibi Konyaspor'a 9 puanlık fark atan Trabzon, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı da tarihi puan farkı giderek açıyor. Fenerbahçe 23 müsabakada 10 galibiyet, 7 beraberlik 6 yenilgi alarak 37 puan topladı. 5. sırada yer alan Kanarya ile puan farkı 17'ye çıktı. Beşiktaş geride kalan 23 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Süper Lig'de 6. basamaktan bulunan siyah-beyazlıların Karadeniz devi ile arasındaki fark 18. Galatasaray da aynı süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik, 10 yenilgi aldı. 27 puanla 15. sıradaki sarı-kırmızılılar, Fırtına'nın 27 puan gerisinde.

Fırtına, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları Kasımpaşa'yı 1-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Sadece bir beraberlik aldı.

İSTANBUL'A YENİLMEDİ

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor, İstanbul takımlarına mağlup olmadı. Bordomavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz devi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

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