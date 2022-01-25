Böylesi görülmedi! Trabzonspor'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'a dev fark

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 23 karşılaşma sonunda 16 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve sadece 1 kez kaybetti. En yakın rakibi Konyaspor'a 9 puanlık fark atan Trabzon, şampiyonluk yolundaki ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı da tarihi puan farkı giderek açıyor. Fenerbahçe 23 müsabakada 10 galibiyet, 7 beraberlik 6 yenilgi alarak 37 puan topladı. 5. sırada yer alan Kanarya ile puan farkı 17'ye çıktı. Beşiktaş geride kalan 23 haftada 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Süper Lig'de 6. basamaktan bulunan siyah-beyazlıların Karadeniz devi ile arasındaki fark 18. Galatasaray da aynı süreçte 7 galibiyet, 6 beraberlik, 10 yenilgi aldı. 27 puanla 15. sıradaki sarı-kırmızılılar, Fırtına'nın 27 puan gerisinde.

Fırtına, ligin ilk yarısında Galatasaray ile sahasında 2-2 berabere kalırken, ikinci yarı deplasmanda 2-1 galip geldi. Fenerbahçe'yi ilk yarıda kendi evinde 3-1 yenen bordo-mavililer, İstanbul'da Beşiktaş karşısında da sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, büyük maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bordo-mavili takım, İstanbul'un diğer takımları Kasımpaşa'yı 1-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi, Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Sadece bir beraberlik aldı.



İSTANBUL'A YENİLMEDİ



Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Trabzonspor, İstanbul takımlarına mağlup olmadı. Bordomavililer, İstanbul temsilcilerine karşı bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada, 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz devi, "Dört büyükler" diye adlandırılan takımlar içerisindeki rakipleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.