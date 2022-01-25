Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique Trabzonspor'un genç oyuncusu Ahmetcan Kaplan'a yatırım yaptı!

Futbolculuğun yanı sıra iş dünyasıyla da içli dışlı olan Gerard Pique, NFT'de Türk futbolseverleri heyecanlandıran bir işe imza attı.

Barcelona'nın yıldızı, NFT (Non Fungible Token)'de Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ın kartına yatırım yaptı. İspanyol oyuncu 194 Euro'yu gözden çıkardı.

AHMETCAN KAPLAN'IN İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon altyapıdan A Takım'a yükselen Ahmetcan Kaplan bu sezon 4 Süper Lig maçında forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu son olarak Galatasaray galibiyetinde ikinci yarıda Denswill'in yerine oyuna girmişti.

Maçın ardından Trabzonspor, "Sen bizim geleceğimizsin, çocuk!" paylaşımı yapmıştı.