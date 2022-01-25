Avcı da lider

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın teknik adamlarını da görev süresi boyunca geride bıraktı. Bordo-mavili takımın başında tekrar Spor Toto Süper Lig'e dönmesinin ardından Avcı, en çok puanı toplayan teknik direktör oldu. Avcı'nın göreve gelmesinin ardından Karadeniz ekibi, oynadığı 61 maçta 128 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer aldı. Başarılı hocanın puan ortalası 2.10.



YABANCI 'AVCI'SI



Abdullah Avcı, elde ettiği istatistiklerle de öne çıkıyor. Son olarak yabancı meslektaşlarına karşı ezici üstünlüğü ile farklı bir seri yakaladı. Buna göre Avcı hem bu sezon genelindeki tüm teknik direktörlerle hem de 2014-2015'ten günümüze kadar Galatasaray'ın başında çıkan yabancı mevkidaşlarına yenilmedi. Başarılı çalıştırıcı, 14-15 sezonundan bu yana Galatasaray'ın başında Türk olmayan teknik direktörlere karşı çıktığı 6 maçta 6 galibiyet elde etti.