Uğurcan Çakır devleşti

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında yaptığı 5 kritik kurtarışla devleşti. Tecrübeli eldiven skor 1-0 iken Berkan Kutlu'nun şutunda savunmaya çarpıp yön değiştiren topu inanılmaz bir refleksle kornere çelmeyi başardı. Böylece takımının iki farklı geriye düşmesine engel oldu. Çakır, 1-1 ve 2-1'de ise Babel'in 2 pozisyonda yaptığı vuruşları yine muhteşem çıkardı. Sonrasında Visca'nın golü geldi. Böylece Uğurcan galibiyetin gizli mimarı oldu.

EMEKLERİMİN KARŞILIĞI!

Maçın yıldızlarından Uğurcan Çakır, "Çok çalışıyorum. Bugün birkaç kurtarış yaptım. İlki biraz daha zordu ama çelebildim. Önemli olan takımın galip gelmesi. İlk 45 dakika iyi oynamadık. G.Saray ne olursa olsun büyük bir camia. Bizi 45 dakika zorladılar. Bugün geriden gelerek kazanmak bizi daha da ateşledi, takım yaptı" dedi.