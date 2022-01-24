Trabzonspor'dan Samet Akaydın için yeni teklif!

Bordo-mavililer, Adana Demirspor'un stoperi için yeniden harekete geçti. Mavi Şimşekler ile tekrar masaya oturacak olan Fırtına, bu kez işi bitirmeyi hedefliyorTrabzonspor'da, gözler tamamen stoper hamlesine çevrildi. Yönetim, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan ve Hellas Verona'dan Koray Günter için yoğun uğraş vermesine rağmen, kulüplerinin yüksek bonservis inadını bir türlü kırabilmiş değil. Bunun üzerine rota yeniden yurt içine çevrildi. Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın için daha önce nabız yoklayan bordo-mavililer, görüşmeleri hızlandırdı. Takas formülü de masada ancak Akdeniz ekibinin önceliği direkt satı ş yapmak. Karadeniz de vinin kurmayları kısa bir süre içinde bu işi bitirmek için yeni bir teklif hazırladı.

KOLAYLIK BEKLİYOR

Trabzon doğumlu olan 27 yaşındaki Samet, bu sezon ligde 18 maça çıktı. Başarılı stoper, Trabzonspor formasını giymeyi çok istiyor ve bu doğrultuda kulübünden kolaylık bekliyor.