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TRABZONSPOR HABERLERİ: Galatasaray galibiyeti Trabzon basınında böyle yankı buldu! "Şampiyonluk..."

Spor haberi... Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Derbi galibiyeti Trabzon kentinde de coşkuyla kutlanırken, yerel basında da bu galibiyet büyük yankı buldu. İşte Trabzon yerel basınında. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 13:15
TRABZONSPOR HABERLERİ: Galatasaray galibiyeti Trabzon basınında böyle yankı buldu! "Şampiyonluk..."

Lider Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından, Trabzon'da yayımlanan yerel gazetelerde şampiyonluk söylemleri daha da arttı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Galatasaray galibiyeti Trabzon basınında böyle yankı buldu! "Şampiyonluk..."

Karadeniz'den Günebakış, Karadeniz, Taka, Karadeniz'de Sonnokta ve Kuzey Ekspres gazeteleri, bordo-mavili takımın adım adım şampiyonluğa yaklaştığını belirtti.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Galatasaray galibiyeti Trabzon basınında böyle yankı buldu! "Şampiyonluk..."

Karadeniz'den Günebakış Gazetesi "Şampiyonluk geliyor", Karadeniz Gazetesi "Selam durun şampiyona", Kuzey Ekspres Gazetesi "Şampiyon geri döndü", Karadeniz Son Nokta Gazetesi "Şampiyonluğa Koşmak Ne Saray", Taka Gazetesi de "Cim-Bom Boom" başlıklarını attı.

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