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TRABZONSPOR: Gervinho'da beklenen olmadı! Sözleşme...

Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'da ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Edgar İe, sözleşmesinin feshedilmesini kabul ederek bordo mavililerin elini rahatlamıştı. Ancak aynı fedakarlık Gervinho'dan gelmedi. Karadeniz devinde ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Edgar İe, sözleşmesinin feshedilmesini kabul ederek bordo mavililerin elini rahatlamıştı. Ancak aynı fedakarlık Gervinho'dan gelmedi. Sezonu kapatan Fildişili oyuncunun lisansı dondurulamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR: Gervinho'da beklenen olmadı! Sözleşme...

Fırtına'da yeni transfer Jean Kouassi krizi yaşanıyor. Afrika Kupası'nda mücadele ettiği için Trabzon'da bulunmayan Fildişili oyuncunun lisansı henüz çıkarılamadı. Sabah'ın derlediği habere göre Trabzonspor'da ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Edgar IE, sözleşmesinin feshedilmesini kabul ederek bordo mavililerin elini rahatlamıştı. Ancak aynı fedakârlık Gervinho'dan gelmedi. Sezonu kapatan Fildişili oyuncunun lisansı dondurulamadı.

TRABZONSPOR: Gervinho'da beklenen olmadı! Sözleşme...

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLEBİLİR

Trabzonspor'un önünde Jean Kouassi için iki yol bulunuyor. Fildişili oyuncuya yer açmak için yabancı futbolculardan birinin gitmesi gerekiyor. Bordo-mavililer bu ismin sezonu kapatan Gervinho olması için çabasını sürdürüyor. Devre arasında yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'un bir başka alternatifi ise Jean Kouassi'yi başka bir takıma kiralamak. Bu durumda Kouassi, Trabzonspor formasını ancak yeni sezonda giyebilecek.

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