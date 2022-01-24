Trabzonspor destanı

Trabzonspor, Galatasaray karşısında yıllarca unutulmayacak bir galibiyete imza attı. Bordo-mavililer, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada 1-0 geriye düşse de son dakikalarda bulduğu gollerle maçtan galibiyetle ayrıldı: 2-1. İki takım için de karşılaşma büyük önem taşırken ev sahibi Galatasaray yeni hocasıyla yeni bir başlangıç peşindeydi. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un da daha fazla puan kaybına tahammülü yoktu. Karşılaşma Galatasaray'ın üstünlüğü ile başladı. Rakip kaleye yüklenen sarı-kırmızılı ekip, 29. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Cicaldau takımını öne geçirdi: 1-0.

FATİH DONDU KALDI

Uğurcan'ın başarılı kurtarışlarıyla ayakta kalmayı başaran Trabzonspor ikinci yarının son anlarında yakaladığı iki önemli fırsatı gole çevirmeyi başardı. İlk olarak 84'te Bakasetas sahneye çıktı. Marcao'dan dönen topu müthiş bir vuruşla ağlara yolladı. 90'da ipi çeken isimse Visca'ydı. Galatasaray karşılık vermek için yüklendiği dakikalarda Taylan'ın büyük hatası sonucu topu kapan Visca, Fatih'in şaşkın bakışları altında galibiyet golünü kaydetti: 2-1. 54 puana ulaşan Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşüne devam ederken ise Galatasaray'ın düşüşü ise devam etti.