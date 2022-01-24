Taha da tamam

Fırtına, Bursaspor'un genç stoperi Taha Altıkardeş'i kadrosuna katıyor. Bordo-mavililer, 18 yaşındaki savunmacı için Bursaspor'a teklif götürdü. İki takımın Altıkardeş'in transferi konusunda anlaştığı öğrenildi. Transferin detaylarının iki kulüp tarafından açıklanması bekleniyor. Bursaspor altyapısından çıkan Taha ile Fenerbahçe kulübü de ilgileniyordu.

TEKNİĞİ ÇOK İYİ

Sarı-lacivertliler bu transfer için Bursaspor yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Ocak 2021 tarihinde profesyonel sözleşmeye imza atan ve genç yaşına rağmen takımın bankoları arasına giren Taha, 1.88 boyunda. Tekniği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çeken 18 yaşındaki stoper, Bursaspor'da 29 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

SAĞ BEKTE DE OYNUYOR

Güncel piyasa değeri 550 bin euro olan, U19 Milli Takımı'nda da oynayan gelecek vadeden Taha, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor.