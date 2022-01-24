Hoş geldin Enis Destan

Devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor; sol kanat Jean Kouassi, sağ kanat Edin Visca, sol bek Tymoteusz Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan'dan sonra 5. transferini de bitirdi. Bordomavililer, Enis Destan'ı renklerine bağlıyor. Trabzonspor ile Altınordu kulübü 19 yaşındaki forvet için anlaşmış, oyuncu önceki gün İstanbulspor formasını giymişti. İzmir ekibi, genç golcüsüne dün veda töreni düzenledi. Enis bugün 09.00'da Trabzon'a ayak basacak ve sağlık kontrolüne girecek. Ardından da kendisini 4.5 seneliğine bordo-mavili kulübe bağlayan resmi sözleşmeye imzayı atacak.

AVCI ISRARLA ONU İSTEDİ

Trabzonspor oyuncunun bonservisi için kulübü Altınordu'ya 600 bin euro ödeyecek ve sözleşme de bir sonraki satıştan pay da yer alıyor. Enis Destan, bu dönem Altınordu formasıyla çıktığı 15 maçta 2 gol attı. Son 2 sezondur İzmir ekibinin formasını giyen 19 yaşındaki forvet toplamda 46 maçta 16 gol kaydetti. Pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis, Trabzonspor'un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Abdullah Avcı, daha önce Altınordu'dan Cengiz Ünder'i Başakşehir'e getirmiş ve 1 sene sonra 15 milyon euro'ya satmıştı.

DEĞERİ 1.9 MİLYON EURO

2002 doğumlu olan Enis Destan, bu sezon 15 kez forma giyme şansı buldu, 2 de gole imza attı. Transfermarkt'a göre genç futbolcunun piyasa değeri 1 milyon 900 bin euro. Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilmiş ve takıma geri dönmüştü.

ŞENOL GÜNEŞ'İN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Altınordu formasıyla 46 maça çıkmış olan Enis, 16 gol, 3 asistle skora katkı sağladı. Önceki sezon sergilediği performansla kendisinden söz ettiren ve ismi Avrupa kulüpleriyle anılan Enis, Şenol Güneş'in de dikkatini çekmişti. Genç forvet Letonya maçı kadrosuna da dahil edildi.

17 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

2019-2020 döneminde A takım formasını 1 kez giyen 18 yaşındaki forvet, 2020-21'de ise takımın gol yükünü çekti. Çıktığı 30 resmi maçta 14 gol atmayı başaran Enis, 3 de asist yapmıştır.

ALTINORDU'YA JEST YAPILDI

1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, İstanbulspor karşılaşmasında Enis'i oynatmak istedi ve Trabzonspor tarafı da bu talebe olumlu cevap verdi. Altınordu ile son maçına çıkan Enis için kulübü veda töreni düzenlendi.