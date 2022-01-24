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Hayatımın golüydü

Trabzonspor'da beraberlik golünü kaydeden Bakasetas maç sonu duygusal bir konuşma yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Hayatımın golüydü
Trabzonspor'da beraberlik golünü kaydeden Bakasetas maç sonu duygusal bir konuşma yaptı. Yunan futbolcu, "Zor günler geçirdim. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Zor günlerde bana çok destek verdiler. Birçok takımda oynadım ama bugüne kadar oynadığım takımlarda böyle destek görmedim. Bu takımın parçası olduğum için mutluyum. Hayat bazen böyledir. İşler her zaman olumlu gitmez. Zor günlerde direnç göstermelisiniz. Bu gol tüm takım içindi. Hayatımın en önemli golüydü. Bana hep destek veren insanlara armağan ediyorum bu golü" diye konuştu.
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