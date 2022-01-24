Hayatımın golüydü

Trabzonspor'daberaberlik golünü kaydedenBakasetas maçsonu duygusal bir konuşmayaptı. Yunan futbolcu, "Zorgünler geçirdim. Bu takımdaolmaktan dolayı çok mutluyum.Zor günlerde bana çokdestek verdiler. Birçok takımdaoynadım ama bugünekadar oynadığım takımlardaböyle destek görmedim.Bu takımın parçası olduğumiçin mutluyum. Hayat bazenböyledir. İşler her zamanolumlu gitmez. Zor günlerdedirenç göstermelisiniz.Bu gol tüm takım içindi. Hayatımınen önemli golüydü.Bana hep destek veren insanlaraarmağan ediyorumbu golü" diye konuştu.