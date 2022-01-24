Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ı deplasmanda yenmenin çok değerli olduğunu söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Çok genç, yüksek şiddetle baskı yapabilen bir takıma karşı oynadık. Bugün de baskı yapacaklarını biliyorduk. Pasla çıkan bir takım. İlk yarıda bu baskıyı kıramadığımız anlar oldu. Topa sahip olduklarımızda rakip kaleye inemedik. Devre arası yaptığımız hamlelerle kontrolü ele geçirmeyi başardık" diye konuştu.

BAKASETAS'A HERKES SAHİP ÇIKTI

İkinci yarıda oyunu domine ettiklerini kaydeden Avcı, "Ahmetcan altyapımızda yetişen bir isim. Siopis değişikliği oldu. Oyun formasyonunu da değiştirdik. 2. yarı oyunu domine eden, topa sahip olan ve kenarları kullanan kimliğe döndük. Golü bulduk. Bakasetas 2 penaltı kaçırdıktan sonra herkes sahip çıktı. Edin yeni geldi. Özel oyuncu. Uğurcan iki kritik kurtarış yaptı. Şampiyon olmadık ama mutlu sona giden yolda çok büyük bir adım attık" dedi.

EMEKLERİMİN KARŞILIĞI!

Maçın yıldızlarından Uğurcan Çakır, "Çok çalışıyorum. Bugün birkaç kurtarış yaptım. İlki biraz daha zordu ama çelebildim. Önemli olan takımın galip gelmesi. İlk 45 dakika iyi oynamadık. G.Saray ne olursa olsun büyük bir camia. Bizi 45 dakika zorladılar. Bugün geriden gelerek kazanmak bizi daha da ateşledi, takım yaptı" dedi.

UGURCAN DEVLESTİ

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında yaptığı 5 kritik kurtarışla devleşti. Tecrübeli eldiven skor 1-0 iken Berkan Kutlu'nun şutunda savunmaya çarpıp yön değiştiren topu inanılmaz bir refleksle kornere çelmeyi başardı. Böylece takımının iki farklı geriye düşmesine engel oldu. Çakır, 1-1 ve 2-1'de ise Babel'in 2 pozisyonda yaptığı vuruşları yine muhteşem çıkardı. Sonrasında Visca'nın golü geldi. Böylece Uğurcan galibiyetin gizli mimarı oldu.