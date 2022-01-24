3’ü bir arada

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor, Bursaspor'dan üç isimle prensip anlaşmasına vardı. Scout ekibinin verdiği rapor doğrultusunda yeşil-beyazlı kulübün genç oyuncuları Kerem Şen (19), Taha Altıkardeş (18) ve Batuhan Kör (20) için paket teklif yapan bordo-mavililerin, yeşil-beyazlı yönetim ile anlaşma sağladığı belirtildi. Batuhan'ın bu sabah Altınordu'dan transfer edilen Enis Destan ile birlikte 08.30'da İstanbul'dan Trabzon'a hareket edeceği bildirildi. Taha ve Kerem'in geliş tarihleri daha sonra netleşecek. Orta sahada oynayan Kerem bu sezon TFF 1. Lig'de 13 maçta 2 gol+ 1 asistlik performans sergilerken, forvet Batuhan, 20 maçta 3 gol+1 asistle oynadı. Savunma oyuncusu Taha da 13 maçta görev yaptı.