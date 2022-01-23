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SON DAKİKA - Batuhan Kör Trabzonspor'da! İşte geliş tarihi

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer harekatı son sürat devam ediyor. Bordo-mavililer bir süredir temaslarını sürdürdüğü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu 24 Ocak Pazartesi günü Trabzon'da olacak. Öte yandan gençlik aşısına devam eden Fırtına, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in transferi için de her konuda anlaşmaya vardı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 18:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 18:32
SON DAKİKA - Batuhan Kör Trabzonspor'da! İşte geliş tarihi

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, transferde de durmak bilmiyor. 4 koldan harekatını sürdüren bordo-mavililer listesindeki isimlere birer birer imza attırıyor.

Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren yönetim, Bursaspor'un 20 yaşındaki golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı. A Spor'un haberine göre; Genç futbolcu 24 Ocak Pazartesi günü Trabzon'da olacak.

TAHA VE KEREM DE TAMAM!
Öte yandan Trabzonspor, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen'in transferleri için de her konuda anlaşmaya vardı. İki oyuncunun geliş tarihi kısa sürede netleşecek.

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