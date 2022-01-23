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Kazanma zamanı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 51 puanla lider olan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takımı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 06:50
Kazanma zamanı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Galatasaray'a konuk olacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 51 puanla lider olan bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takımı yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geride bırakmak istiyor. Son 2 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda, GZT Giresunspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz devi, Galatasaray karşısında 3 puan alamaması halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçta puan kaybetmiş olacak.

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