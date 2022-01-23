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Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası Bakasetas: Hayatımın en önemli golü

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, 23. hafta maçında Galatasaray ile derbide kozlarını paylaştı. NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan bordo-mavililer önemli bir virajı kayıpsız geçti. Fırtına'nın Yunan yıldızı Bakasetas attığı golle 3 puanda önemli rol oynadı. Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bakasetas, "Bu gol tüm takım içindi. Hayatımın en önemli golüydü. Bana hep destek veren insanlara armağan ediyorum bu golü." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2022 Pazar 21:28
Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası Bakasetas: Hayatımın en önemli golü

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, Galatasaray'a karşı 2-1 kazandıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımının maçtaki ilk golünü atan Bakasetas, "Zor günler geçirdim. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Zor günlerde bana çok destek verdiler. Birçok takımda oynadım ama bugüne kadar oynadığım takımlarda böyle destek görmedim. Bu takımın parçası olduğum için mutluyum." dedi.

Yunan yıldız, "Hayat bazen böyledir. İşler her zaman olumlu gitmez. Zor günlerde direnç göstermelisiniz. Bu gol tüm takım içindi. Hayatımın en önemli golüydü. Bana hep destek veren insanlara armağan ediyorum bu golü." ifadelerini kullandı.


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