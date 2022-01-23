Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası Ahmetcan Kaplan: Hedefimiz şampiyon olmak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak emin adımlarla yoluna devam etti. Fırtına'nın genç futbolcusu Ahmetcan Kaplan müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki futbolcu sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini ifade etti.



İşte o sözler...



Ahmetcan Kaplan: Çok heyecanlıyım. Hocalarıma bana böyle bir şansı verdikleri için çok teşekkür ederim. Bu şekilde deplasmanlarda forma giymek zorlu olsa da sahadaki abilerimiz heyecanımızı gideriyorlar.

Biz, bu toprağın çocuklarıyız. Şampiyon olmak bizim hedefimiz, hayalimiz. Sezon sonunda bu mutluluğu yaşamayı çok istiyoruz.