Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a karşı deplasmanda 2-1 galip geldikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Mutlu sona ulaşabilecek, çok büyük bir adım attık bugün içeride. Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var. 2 beraberlik, arkasından bu galibiyet çok değerli oldu." dedi.



Öte yandan transferle ilgili konuşan Avcı, yerli bir stoper arayışında olduklarını ifade etti.



İşte o sözler...

Abdullah Avcı: Avrupa Ligi'ni lider bitirmiş, yüksek şiddette koşu ve baskı yapabilen bir takım Galatasaray. Bugün de oyuna böyle başlayacaklarını biliyorduk. Bu baskıyı kıramadığımız anlar oldu.

8+3'ün olması nedeniyle bir matematik gibi hareket edebiliyoruz.

Oyunu ikinci yarı itibarıyla domine eden bir takım kimliğine döndük. Baka'yla golü bulduk. Geçen hafta 2 penaltı kaçırmış bir oyuncuya herkesin sahip çıkması, bizim nasıl bir aile olduğumuzu gösterdi.

15 aydır Trabzonspor teknik direktörüyüm. Burada geçen sene aldığımız beraberliğin haricinde bütün İstanbul takımlarına karşı, bugün de dahil kazandık.

Şampiyon olmadık, hiçbir şey kazanmadık. Üstüne basa basa söylüyorum. Mutlu sona ulaşabilecek, çok büyük bir adım attık bugün içeride. Zafere giden yol gül bahçesi değil, dikenler var. 2 beraberlik, arkasından bu galibiyet çok değerli oldu.

Trabzon şehri, duygularını çok yoğun yaşayan bir şehir. Ben de böyleyim. Trabzonspor, çok önemli işler yapıyor. Puan olarak, istatistik olarak rekorlar kırıyor. Rica ediyorum, başından sonuna kadar Trabzonspor'un her oyuncusuna sonuna kadar destek olsunlar.

Galatasaray, büyük bir takım. Zaman zaman dalgalanmalar futbolun içinde var, herkes yaşadı. Bunun altından kalkabilecek hem oyuncuya hem camiaya hem de tarihe sahipler.

Yerli bir stoper arayışımız var. Yerli, genç oyunculara da yatırım yapıyoruz. Yerli stoper ihtimali önümüze çıkarsa, bunu değerlendirmek istiyoruz. Ahmetcan, geleceğimizin güzel yüzlerinden biri. Umarım doğru cevap vermeye devam eder.