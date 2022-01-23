Enis Destan için veda töreni!

Karadeniz devi transferde şov yapmaya devam ediyor. Kouassi, Visca, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'dan sonra bordo-mavili ekibin 5. transferi Enis Destan oldu. Trabzonspor bir süredir 1. Lig ekibi Altınordu ile 19 yaşındaki golcünün transferi konusunda yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Fırtına'nın bu transfer karşılığında İzmir temsilcisine 600 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesinin de olduğu bildirildi. Dün şehre gelmesi beklenen Enis rötar yaptı. Altınordu'nun dün İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı maçta forma giyen genç golcü için karşılaşma sonrası veda töreni düzenlendi. Enis'in İstanbul'da bordo-mavililerin kampına katıldığı öne sürüldü.



ÖZELLİKLE İSTEDİ

Geçtığimiz sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis Destan, Trabzonspor'un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Abdullah Avcı, daha önce Altınordu'dan Cengiz Ünder'i Başakşehir'e getirmiş ve 1 sene sonra yaklaşık 15 milyon euro'ya yıldız oyuncu, Roma'ya gitmişti.