Büyük güç Nwakaeme

Nwakaeme'nin istatistikleri de Karadeniz devinin onsuz kazanmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Nwakaeme'siz toplam 22 maça çıkan Trabzonspor bunların sadece 8'ini kazanırken, galibiyet oranı yüzde 36'da kaldı. Yıldız futbolcu olmadan 27 gol atabilen Fırtına, 1.2 gol ortalaması ile 1.6 puan tutturabildi. 32 yaşındaki sol kanadın oynadığı maçlarda ise Fırtına sonuca kolay gidiyor. Nwakaeme ile 106 müsabakada 61 defa yüzü gülen Karadeniz devi yüzde 57.5 kazanma oranı tutturdu. 1.86 gol ve 1.9 puan ortalamasına ulaştı. Nwakaeme bugün de en büyük koz.