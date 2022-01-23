Abdullah Avcı Galatasaray Trabzonspor maçı öncesi Hamsik açıklamasında bulundu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlu Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Öncelikle Galatasaray camiası ve Altay camiasına baş sağlığı diliyorum. Galatasaray'ın önemli başkanlarından biriydi baş sağlığı diliyorum. Altay Kulübü'nde de küçük Mustafa vefat etti baş sağlığı diliyorum.

Marek Hamsik Sivas maçına ağrıyla çıktı. Giresun maçında deneme fırsatımız oldu bu maçta da yine son ana kadar denedik. Gidişata göre kullanabilecek miyiz ısınma esnasında göreceğiz. Her ihtimale karşı kadroya aldık. En ufak bir risk varsa bunu almak istemiyoruz. Her maç önemli ama şöyle bakmak lazım çok ciddi bir takımla oynayacağız. Avrupa Ligi'nde son derece iyi gidiyorlar. Bugünki kadro hemen hemen..

Ligde bir dalgalanma gösterdiler. İki maçtır oyunda değişmeler var, son iki maça göre bizde hazırlandık. Son derece ciddiye almamız gereken bir kulüp. Bugün ki futbolda inişler çıkışlar var. Biz, son derece sağlıklı bir şekilde mücadeleye hazırlandık.

Özellikle merkezde kalabalık olan bir takıma karşı nereyi kapatacağımızı arkadaşlarımızla çalıştık. Bundan sonrası oyuncularımızın ayaklarına kaldı. İyi ki Trabzonspor var dedikleri bir müsabaka olur umarım.