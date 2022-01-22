Trabzonspor taraftarından Galatasaray derbisi öncesi coşkulu karşılama!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, kritik müsabaka öncesi İstanbul'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar, takımı büyük bir coşkuyla karşıladı.
Trabzonspor resmi sosyal medya hesabı da yaptığı paylaşımda takımı karşılayan taraftara teşekkür etti.
Taraftarın fotoğrafını paylaşan bordo-mavili kulüp, "Her zaman, her yerde! Teşekkürler büyük Trabzonspor taraftarı!" notunu düştü.
Her zaman, her yerde!♥️💙— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 22, 2022
Teşekkürler büyük Trabzonspor taraftarı! #L1DER pic.twitter.com/dd2D90Iznv