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Trabzonspor taraftarından Galatasaray derbisi öncesi coşkulu karşılama!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, kritik müsabaka öncesi İstanbul'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar, takımı büyük bir coşkuyla karşıladı. Trabzonspor kulübü de sosyal medya hesabından, taraftara teşekkür etti. İşte o paylaşım...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:45
Trabzonspor taraftarından Galatasaray derbisi öncesi coşkulu karşılama!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Fırtına, kritik müsabaka öncesi İstanbul'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar, takımı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabı da yaptığı paylaşımda takımı karşılayan taraftara teşekkür etti.

Taraftarın fotoğrafını paylaşan bordo-mavili kulüp, "Her zaman, her yerde! Teşekkürler büyük Trabzonspor taraftarı!" notunu düştü.

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