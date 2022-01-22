TRABZONSPOR HABERLERİ - 5. transfer Enis Destan

Devrearası transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, 5. transferini de bitirdi. Bordo-mavililer Enis Destan'ın transferi için Altınordu ile anlaşmaya vardı. Enis Destan, bu sabah Trabzon'a gelecek. Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz ve Yusuf Erdoğan'dan sonra 5. transferini de bitiren bordo-mavililer, aldığı son dakika kararıyla Enis Destan'ı sabah erken saatte Trabzon'a getirip sağlık kontrolünden geçirdikten sonra Galatasaray maçı kadrosuna dahil edecek. Trabzonspor oyuncunun bonservisi için kulübü Altınordu'ya 600 bin euro ödeyecek ve sözleşmede bir sonraki satıştan pay da yer alıyor.