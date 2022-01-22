Trabzonspor'dan Samet Akaydın için yeni teklif

Trabzonspor stopere takviye için girişimlerini sürdürüyor... Gündemde birçok isim var. Ancak Samet Akaydın son dönemde ön plana çıktı. Oyuncuyu transfer etmek için Adana Demirspor kulübü ile daha önce yapılan görüşmelerde bir anlaşma ortamı doğmamıştı.

Bordo-mavili yetkilileri, önceki gün Samet Akaydın için bir görüşme daha yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede Adana Demirspor kulübünün de oyuncunun ayrılma isteğini de dikkate alarak yeni teklife daha sıcak baktığı bildirildi.





