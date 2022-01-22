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Trabzonspor'dan Samet Akaydın için yeni teklif

Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan ve transfer dönemine de hızlı bir giriş yapan Fırtına, stoper Samet Akaydın’ı kadrosuna katmak için son bir teklif yaptı. Adana Demirspor’un olumlu geri döndüğü öğrenildi. Trabzonspor'un 27 yaşındaki Trabzon doğumlu oyuncuyu takasla veya direkt bonservisle alma düşüncesinin olduğu belirtildi. Önümüzdeki hafta bu transfere noktanın koyulması bekleniyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'dan Samet Akaydın için yeni teklif

Trabzonspor stopere takviye için girişimlerini sürdürüyor... Gündemde birçok isim var. Ancak Samet Akaydın son dönemde ön plana çıktı. Oyuncuyu transfer etmek için Adana Demirspor kulübü ile daha önce yapılan görüşmelerde bir anlaşma ortamı doğmamıştı.

Trabzonspor'dan Samet Akaydın için yeni teklif

Bordo-mavili yetkilileri, önceki gün Samet Akaydın için bir görüşme daha yaptığı ortaya çıktı. Bu görüşmede Adana Demirspor kulübünün de oyuncunun ayrılma isteğini de dikkate alarak yeni teklife daha sıcak baktığı bildirildi.


Trabzonspor'dan Samet Akaydın için yeni teklif

Trabzonspor'un 27 yaşındaki Trabzon doğumlu oyuncuyu takasla veya direkt bonservisle alma düşüncesinin olduğu öğrenildi. Önümüzdeki hafta bu transfere noktanın koyulması bekleniyor.

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