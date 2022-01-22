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Puchacz sahaya

Giresun maçında oyuna girip, göz dolduran Polonyalı bekin yarın 11’de çıkması bekleniyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Puchacz sahaya
Karadeniz ekibinin yeni transferi Polonyalı sol bek Tymoteusz Puchacz tek maçta kendini gösterdi. 22 yaşındaki oyuncu, Giresunspor karşısında bordo-mavili forma ile siftah yapmıştı. Oyuna sonradan girmesine rağmen enerjisi ve özellikle ofansif katkılarıyla dikkat çeken Puchacz, hem teknik ekipten hem futbol otoritelerinden tam not almayı başardı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan genç oyuncunun, Galatasaray maçına 11'de başlaması bekleniyor. Antrenmanlarda da büyük disiplinle çalışan Puchacz, Avcı'nın isteklerini harfiyen yerine getiriyor.
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