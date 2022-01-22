Haberler Trabzonspor Kouassi’nin gelişi uzadı

Kouassi’nin gelişi uzadı

Yeni transfer Jean Evrard Kouassi'nin geliş tarihi uzadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 27 yaşındaki oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın gruptan çıkması nedeniyle bir süre daha bordo-mavili formadan uzak kalacak. Fildişi Milli Takımı, son 16 turu ilk maçında 26 Ocak'ta Mısır ile karşılaşacak. Kouassi'nin Trabzon'a gelişinin şubat ayını bulması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Kouassi’nin gelişi uzadı
Yeni transfer Jean Evrard Kouassi'nin geliş tarihi uzadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 27 yaşındaki oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın gruptan çıkması nedeniyle bir süre daha bordo-mavili formadan uzak kalacak. Fildişi Milli Takımı, son 16 turu ilk maçında 26 Ocak'ta Mısır ile karşılaşacak. Kouassi'nin Trabzon'a gelişinin şubat ayını bulması bekleniyor.
DİĞER
Xavi'nin Barcelona kariyeri hüsranla başladı! 3 kupaya birden veda ettiler
Sahnedeki dekolte tartışmasına usta sanatçı Orhan Gencebay'dan eleştiri geldi! "Sahnenin bir adabı var"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor