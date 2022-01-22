Kouassi’nin gelişi uzadı

Yeni transfer Jean Evrard Kouassi'nin geliş tarihi uzadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 27 yaşındaki oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın gruptan çıkması nedeniyle bir süre daha bordo-mavili formadan uzak kalacak. Fildişi Milli Takımı, son 16 turu ilk maçında 26 Ocak'ta Mısır ile karşılaşacak. Kouassi'nin Trabzon'a gelişinin şubat ayını bulması bekleniyor.
Yeni transfer Jean Evrard Kouassi'nin geliş tarihi uzadı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 27 yaşındaki oyuncu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın gruptan çıkması nedeniyle bir süre daha bordo-mavili formadan uzak kalacak. Fildişi Milli Takımı, son 16 turu ilk maçında 26 Ocak'ta Mısır ile karşılaşacak. Kouassi'nin Trabzon'a gelişinin şubat ayını bulması bekleniyor.