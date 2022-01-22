Aslan avcıları!

Hafif sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in ise derbiye yetiştirilmesine çalışılıyor. Dört silahşorun arkasında dinamik bir orta saha oluşturmak isteyen Abdullah Avcı, Hamsik'li ve Hamsik'siz iki farklı sistem üzerinde duruyor. Kart cezalısı Hüseyin Türkmen'in yerine stoperde Vitor Hugo ile Denswil'in birlikte oynaması planlanırken sağ bekte Dorukhan ile Bruno Peres arasında tercih yapılacak. Avcı ayrıca Bakasetas'tan rakip kaleye daha fazla şut çekmesini isterken, kanat oyuncularına da Cornelius'u daha çok topla buluşturmaları talimatını verdi.
Hafif sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in ise derbiye yetiştirilmesine çalışılıyor. Dört silahşorun arkasında dinamik bir orta saha oluşturmak isteyen Abdullah Avcı, Hamsik'li ve Hamsik'siz iki farklı sistem üzerinde duruyor. Kart cezalısı Hüseyin Türkmen'in yerine stoperde Vitor Hugo ile Denswil'in birlikte oynaması planlanırken sağ bekte Dorukhan ile Bruno Peres arasında tercih yapılacak. Avcı ayrıca Bakasetas'tan rakip kaleye daha fazla şut çekmesini isterken, kanat oyuncularına da Cornelius'u daha çok topla buluşturmaları talimatını verdi.
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