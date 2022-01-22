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Aslan avcıları!

Bordo-mavililer, Cimbom’u devirerek lige verilecek araya moralli girmek istiyor.Abdullah Avcı’nın kozları; Visca, Bakasetas, Cornelius ve Nwakaeme olacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2022 Cumartesi 06:50
Aslan avcıları!
Trabzonspor'da yarınki kritik Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, ezeli rakipleri ile deplasmanda yapacakları karşılaşmada süper yıldızlarına güveniyor. Edin Visca, Anastasios Bakasetas, Andreas Cornelius ve Kovid-19 tedavisi+izolasyonu tamamlanan Anthony Nwakaeme'den oluşan hücum hattı bir aksilik olmazsa Nef Stadı'nda ilk kez birlikte sahaya çıkacak. Dört oyuncu bu sezon toplamda 28 gol+22 asistlik performans sergiledi. Toplamda 50 gollük katkı sağlayan dörtlü, Galatasaray'ı da yıkıp lig arasına moralli girmeyi hedefliyor.

Hafif sakatlığı bulunan Marek Hamsik'in ise derbiye yetiştirilmesine çalışılıyor. Dört silahşorun arkasında dinamik bir orta saha oluşturmak isteyen Abdullah Avcı, Hamsik'li ve Hamsik'siz iki farklı sistem üzerinde duruyor. Kart cezalısı Hüseyin Türkmen'in yerine stoperde Vitor Hugo ile Denswil'in birlikte oynaması planlanırken sağ bekte Dorukhan ile Bruno Peres arasında tercih yapılacak. Avcı ayrıca Bakasetas'tan rakip kaleye daha fazla şut çekmesini isterken, kanat oyuncularına da Cornelius'u daha çok topla buluşturmaları talimatını verdi.
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