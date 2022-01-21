Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşamda bordo-mavililerin sezon başında Giresunspor'a kiraladığı yıldızlar da forma giydi.
Maçın en dikkat çeken isimlerinden biri ise kuşkusuz Flavio oldu. Brezilyalı futbolcu müdahaleleri ve isabetli pasları ile takımının yıldızı olmayı başardı.
Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonunun başında Bahia'dan kadrosuna kattığı futbolcuyu sezon başında Giresunspor'a kiralamıştı.
TALİP ÇIKTI
Brezilya basınında yer alan habere göre Flavio'ya talip çıktı. Haberde başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcuya Internacional'ın talip olduğu iddia edildi.
Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcunun bordo-mavili kulüp ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.