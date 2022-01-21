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Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Flavio'yu sezon başında Giresunspor'a kiralamıştı. Karadeniz temsilcisinde başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcuya talip çıktı. Brezilya basınında yer alan habere göre Flavio'ya Internacional'ın talip olduğu iddia edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 09:13 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 09:15
KEMAL TAMTÜRK
Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

Zorlu karşılaşamda bordo-mavililerin sezon başında Giresunspor'a kiraladığı yıldızlar da forma giydi.

Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

Maçın en dikkat çeken isimlerinden biri ise kuşkusuz Flavio oldu. Brezilyalı futbolcu müdahaleleri ve isabetli pasları ile takımının yıldızı olmayı başardı.

Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonunun başında Bahia'dan kadrosuna kattığı futbolcuyu sezon başında Giresunspor'a kiralamıştı.

Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

TALİP ÇIKTI

Brezilya basınında yer alan habere göre Flavio'ya talip çıktı. Haberde başarılı bir sezon geçiren Brezilyalı futbolcuya Internacional'ın talip olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'un Giresunspor'a kiraladığı Flavio'ya talip çıktı

Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcunun bordo-mavili kulüp ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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