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Trabzonspor'dan 3'lü stoper hamlesi! Transferde hedefler Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezon uygulanacak yerli kuralından dolayı Fırtına, stopere Türk bir isim getirmeye çalışıyor. Sassuolo’dan Kaan Ayhan, Hellas Verona’dan Koray Günter ve Adana Demir’den Samet Akaydın için yeni teklif yapılacak. Stopere mutlaka bir takviye gerçekleşecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor'dan 3'lü stoper hamlesi! Transferde hedefler Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın

Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlayarak transfer şov yapan lider Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor. Sakatlığı sonrası kontenjan açılabilmesi için gönderilen Portekizli Edgar'ın yerine mutlak bir takviye gerçekleştirmek isteyen Fırtına, yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli futbolculara yönelmişti ve Kaan Ayhan için Sassuolo'nun kapısını çalmıştı.

Trabzonspor'dan 3'lü stoper hamlesi! Transferde hedefler Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın

Ancak İtalya ekibi yüksekten uçunca beklemeye geçilmişti. Süper Lig'de son iki haftada kaybedilen dört puan sonrası ise Karadiniz devinin kurmayları elini çabuk tutma kararı aldı. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki stoper için yeni bir teklifle Sassuolo kulübü ile yeniden temasa geçecek.

Trabzonspor'dan 3'lü stoper hamlesi! Transferde hedefler Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın

GALATASARAY'DA DA OYNAMIŞTI
Kaan, Sassuolo'nun önceki günkü Cagliari ile oynadığı maçta kadroya alınmadı. Listedeki diğer aday Koray Günter. Hellas Verona'da top koşturan 27 yaşındaki gurbetçi, daha önce G.Saray formasını giymişti. 1.86 boyundaki sağ stoper, Serie A'da bu sezon 15 maça çıktı.

Trabzonspor'dan 3'lü stoper hamlesi! Transferde hedefler Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın

Çizme ekibinin teknik direktörü İgor Tudor, eski öğrencisi olan Koray'ı düzenli oynatıyor. Adana Demirsporlu Samet Akaydın için de yeni girişim yapılabilir. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Mavi Şimşeklerin formasıyla başarılı maçlar çıkardı. Akaydın'ın Demirspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bordo-mavililer, güney ekibiyle masaya oturacak. Pazarlıklar kısa sürede başlayacak.

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