Trabzonspor'dan 3'lü stoper hamlesi! Transferde hedefler Kaan Ayhan, Koray Günter ve Samet Akaydın

Sol kanat Kouassi, sağ kanat Visca, sol bek Puchacz ve kanat Yusuf Erdoğan'ı renklerine bağlayarak transfer şov yapan lider Trabzonspor, stoper için de girişimlerini sürdürüyor. Sakatlığı sonrası kontenjan açılabilmesi için gönderilen Portekizli Edgar'ın yerine mutlak bir takviye gerçekleştirmek isteyen Fırtına, yabancı kontenjanı dolu olduğu için yerli futbolculara yönelmişti ve Kaan Ayhan için Sassuolo'nun kapısını çalmıştı.

Ancak İtalya ekibi yüksekten uçunca beklemeye geçilmişti. Süper Lig'de son iki haftada kaybedilen dört puan sonrası ise Karadiniz devinin kurmayları elini çabuk tutma kararı aldı. Bordo-mavililer, 27 yaşındaki stoper için yeni bir teklifle Sassuolo kulübü ile yeniden temasa geçecek.