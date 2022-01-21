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Trabzonspor'da Kouassi'nin dönüş süresi uzadı! Afrika Uluslar Kupası...

Afrika Uluslar Kupası'nda Filişi Sahiller, E Grubu'nda karşılaştığı Cezayir'i 3-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Bu sonuçla Fildişi Sahilleri'nin kadrosunda yer alan Kouassi'nin bordo-mavili takıma dönüş süresi uzadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 11:09
Trabzonspor'da Kouassi'nin dönüş süresi uzadı! Afrika Uluslar Kupası...

Afrika Uluslar Kupası'nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. E Grubu'nda Fildişi Sahili ile Cezayir karşılaştı.

Fildişi Sahili karşılaşmadan Franck Kessie, İbrahim Sangane ve Nicolas Pepe'nin golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

Cezayir bu sonuç ile Afrika Uluslar Kupası'ndan elendi.

Trabzonspor'un yeni transferi Kouassi'nin formasını giydiği Fildişi Sahili ise yoluna devam ediyor.

Kouassi bu karşılaşmada süre alamadı.

Fildişi Sahili'nin galibiyeti sonrası Kouassi'nin Trabzon'a geliş süresi de uzamış oldu.

Bir sonraki karşılaşma 26 Ocak tarihinde Mısır ile Fildişi Sahili arasında oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Burkina Faso - Gabon

Nijerya - Tunus

Senegal - Yeşil Burun Adaları

Mali - Ekvator Ginesi

Gine - Gambiya

Kamerun - Komorlar

Fildişi Sahili - Mısır

Fas - Malavi

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