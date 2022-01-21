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Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni 'Cengiz'ini transfer ediyor! Enis Destan...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Süper Lig lideri Fırtına, transferde geleceğe yatırım yapıyor. Trabzonspor, Altınordu’nun 19 yaşındaki forveti için geri sayımda. Abdullah Avcı’nın ısrarla transferini istediği Enis Destan için 700 bin euro ödenecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni 'Cengiz'ini transfer ediyor! Enis Destan...

Fırtına, Spor Toto 1'inci Lig kulübü Altınordu'nun forveti Enis Destan için geri sayımda. Karadeniz devi, 19 yaşındaki santrfor için İzmir ekibi ile masaya oturdu ve çok büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni 'Cengiz'ini transfer ediyor! Enis Destan...

Altınordu'nun 700 bin euro bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ettiği ve ödeme planı üzerinde küçük pürüzler kaldığı dile getiriliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Destan'ın görüşmelerin sonucunu beklediği ve hemen Trabzon'a geçeceği belirtildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni 'Cengiz'ini transfer ediyor! Enis Destan...

CENGİZ GİBİ GÖRÜYOR
Avcı'nın çok istediği ve '1-2 sene içinde çok iyi rakamlara Avrupa'ya satabiliriz' dediği Enis için kısa zamanda KAP açıklamasının yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis, Trabzonspor'un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Abdullah hocanın Altınordu'dan Başakşehir'e getirdiği Cengiz Ünder, 1 sene sonra 15 milyon euro'ya Roma'ya gitmişti.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni 'Cengiz'ini transfer ediyor! Enis Destan...

DİĞER HAMLE DOĞUHAN
Trabzon'un bir diğer gençlik hamlesi de Doğuhan Aral Şimşir... Midtjylland forması giyen 19 yaşındaki kanat-forvet için Trabzonspor 1.5 milyon euro'yu gözden çıkarmış, Danimarka ekibi ise 2 milyon euro'nun üstünde bir rakam talep etmişti. Taraflar arasında rakam pazarlıkları devam ediyor.

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