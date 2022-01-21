Trabzonspor'da Abdullah Avcı yeni 'Cengiz'ini transfer ediyor! Enis Destan...

Fırtına , Spor Toto 1'inci Lig kulübü Altınordu'nun forveti Enis Destan için geri sayımda. Karadeniz devi, 19 yaşındaki santrfor için İzmir ekibi ile masaya oturdu ve çok büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Altınordu'nun 700 bin euro bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay almayı talep ettiği ve ödeme planı üzerinde küçük pürüzler kaldığı dile getiriliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı 'nın ısrarla istediği Destan'ın görüşmelerin sonucunu beklediği ve hemen Trabzon'a geçeceği belirtildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan genç golcü, Altınordu'da ilk yarının son haftalarında kadro dışı kaldıktan sonra affedilerek takıma dönmüştü.

CENGİZ GİBİ GÖRÜYOR

Avcı'nın çok istediği ve '1-2 sene içinde çok iyi rakamlara Avrupa'ya satabiliriz' dediği Enis için kısa zamanda KAP açıklamasının yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezondan bu yana pek çok Avrupa kulübünün de radarında bulunan Enis, Trabzonspor'un hem geleceğe yönelik yatırımı olacak hem de hücum rotasyonunu genişletecek. Abdullah hocanın Altınordu'dan Başakşehir'e getirdiği Cengiz Ünder, 1 sene sonra 15 milyon euro'ya Roma'ya gitmişti.