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Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi Nwakaeme müjdesi!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Galatasaray ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Nwakaeme'nin, Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Kovid testi negatife dönen 32 yaşındaki sol kanat pazar günü Galatasara derbisinde forma giyebilecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Trabzonspor'a Galatasaray derbisi öncesi Nwakaeme müjdesi!

Spor Lig'de son 4 maçın 3'ünde forma giyemeyen Nwakaeme'nin yokluğunda 6 puan kaybeden Trabzonspor'a müjde. 32 yaşındaki yıldızın dün yapılan Kovid testinin negatif çıktığı belirtildi. Nijeryalı sol kanat, pazar günkü Galatasaray derbisinde formasına kavuşacak. Nwakaeme'siz üst üste puan kaybı yaşayan Karadeniz devi, deneyimli futbolcunun bu sezon forma giydiği 16 maçta 31 gol atmıştı. Sihirbaz lakaplı süper yıldızın sahaya çıkmadığı toplam 6 karşılaşmada ise bordo-mavililer fileleri 8 kez sarsabildi.

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