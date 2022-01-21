Fırtına’nın iç saha keyfi

Süper Lig'in 22. haftasında Giresun ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini devam ettirdi. Süper Lig'de 51 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29'uncu haftasında 8 Mart'ta Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 318 günlük sürede mağlubiyet yaşamadı.

Fırtına, Aytemiz Alanya yenilgisinin ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon da 11 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo- mavililer, böylece sahasındaki son 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek mağlubiyet yüzü görmedi.