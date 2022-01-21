Haberler Trabzonspor Bakasetas’a büyük destek

Bakasetas’a büyük destek

Morali bozulan 28 yaşındaki yıldıza teknik ekip ve takım arkadaşları destek verdi. Abdullah Avcı, tecrübeli öğrencisi ile görüşerek, "Pazar günü Galatasaray derbisine çıkacağız. Kendini hemen toparla" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
Bakasetas’a büyük destek
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 7 gol atan ve 8 de asist kaydeden Anastasios Bakasetas, son zamanlarda suskun. En son 9. haftadaki F.Bahçe derbisinde iki kez fileleri sarsan Yunan maestro, Giresunspor maçında iki penaltı kaçırdı. Morali bozulan 28 yaşındaki yıldıza teknik ekip ve takım arkadaşları destek verdi. Abdullah Avcı, tecrübeli öğrencisi ile görüşerek, "Pazar günü Galatasaray derbisine çıkacağız. Kendini hemen toparla" dedi.
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