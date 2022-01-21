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3 hafta belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 3 haftalık program belli oldu. Buna göre Karadeniz devi 5 Şubat Cumartesi 16.00'da Kasımpaşa'yı, 13 Şubat Pazar da 19.00'da Konyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 06:50
3 hafta belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 3 haftalık program belli oldu. Buna göre Karadeniz devi 5 Şubat Cumartesi 16.00'da Kasımpaşa'yı, 13 Şubat Pazar da 19.00'da Konyaspor'u ağırlayacak. Ardından da 20 Şubat Pazar günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Bu periyotta 9 puan toplamayı hedefliyor.

HOŞ GELDİN KARDEŞİM
Fırtına, derbi hazırlıklarına başladı. Test sonucu negatif çıktıktan sonra takıma dönen Nwakaeme'yi takım arkadaşları büyük bir sevinçle karşıladı. Kulüp sitesinden yayınlanan videoda Siopis, Nwakaeme'ye, "Hoş geldin kardeşim" diyerek sarıldı.


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