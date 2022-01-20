Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması! Galatasaray maçında...

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen genç futbolcunun son durumu belli oldu.
Bordo-mavililerde kulüp doktoru Hakan Çelik, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.
GALATASARAY MAÇINDA YOK!
Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray mücadelesinde kadroda olmayacağı ve sakatlığının en az 2 hafta süreceği öğrenildi.
22 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 22 resmi maça çıkan Ömür, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.