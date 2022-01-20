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Trabzonspor'da Bakasetas'tan penaltı yorumu! "Ne olursa olsun..."

Son dakika spor haberi: Trabzonspor’un Yunan yıldızı Bakasetas, GZT Giresunspor maçında kaçırdığı penaltı atışları sonrası, moral bozukluğunu dile getirerek, ”O gün yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti. Sorumluluktan asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 20:23
Trabzonspor'da Bakasetas'tan penaltı yorumu! "Ne olursa olsun..."

Trabzonspor sahasında ağırladığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın uzatma anlarında Bakasetas kazanılan penaltıdan faydalanamamış tekrarlanan penaltıyı da kaçırmıştı.

Bakasetas, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu o günlerden biriydi. Yanlış gidebilecek her şey yanlış gitti. Ve sonra o uykusuz oyun sonrası gecelerinden biri. Hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum ve desteğiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Sorumluluklar için adım atmaktan asla vazgeçmeyeceğime söz verebilirim. Hem iyi hem de kötü anlarda.Ne olursa olsun takım olarak savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


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