Trabzonspor Giresunspor maçında penaltının tekrarı doğru muydu? Ahmet Çakar yorumladı

Dün gece Giresunspor kalecisi Okan'ın gecesiydi. Maç boyu pek de iyi oynayamayan, özellikle orta sahada hakimiyeti kuramayan Trabzonspor'un sadece Bakasetas'la attığı şutları kurtarmakla kalmadı, 3 dakikada aynı penaltıyı iki defa kurtararak gecenin kahramanı oldu. Trabzonspor'un eksikleri vardı, doğru. Özellikle kritik eksikler tabii ki. Ama Trabzonspor iyi oynamadı. Üstelik ikinci yarıda da golü yediler. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Trabzonspor silkindi, kendine geldi, önce Cornelius'un kafasıyla ki çok zor bir goldü, beraberliği buldu sonra da yine son saniyede Cornelius'un yaptırdığı penaltıyla öne geçecekti ki karşılarına dev bir kaleci Okan çıktı. Hakem Alper Ulusoy, penaltılarda ders verdi. Penaltı VAR yardımıyla oldu ama mutlak bir penaltı. Sahada kolay kolay hakem göremez ancak VAR görebilir, öyle de oldu ve penaltının birinci vuruşunda Okan kurtardı.

Okan'ın kurtardığı top bu sefer ceza alanı içinde Giresunsporlu oyuncu tarafından savuşturuldu. VAR yine devreye girdi. Haklıydı. Kural diyor ki 'Penaltıyı kaleci kurtarır ve bir oyuncu bu topu savuşturursa, bu topu savuşturan oyuncu penaltı vuruşundan önce 9 metre ihlalini yaparsa penaltı atışı tekrar edilir.' Nitekim VAR'ın bu mükemmel müdahalesi sonrası penaltı tekrar edildi ama Okan yine kurtardı. Aslına baktığımızda dün gece maçın hakkı beraberlikti ve öyle de oldu. Sonuçta Trabzonspor'un kaybettiği fazla bir şey yok çünkü herkes kaybediyor. Ama dün gece kazansalardı belki matematik olarak değil ama psikolojik olarak çok şeyi bitirmişlerdi.