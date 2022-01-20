Hamsik riske edilmedi

Fırtına'nın en önemli isimlerinden biri olan Marek Hamsik dün forma giyemedi. Sivasspor maçında hafif bir sakatlık yaşayan 34 yaşındaki süper yıldız, önceki gün yapılan son idmanda kas grubunda ağrı hissettiğini dile getirdi. Sağlık kurulu ile durumu değerlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, pazar günkü G.Saray derbisini de düşünerek Hamsik'i kadroya almadı.

TRABZON'DA ALTI EKSİK

Bordo-mavili teknik heyet, geçtiğimiz hafta Sivas'ta sahaya çıkan ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Giresun sınavında sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Berat Özdemir forma giydi, hastalığı geçen Siopis de yedek kulübesinde yer aldı. Sakatlıkları bulunan Djaniny ile Trondsen ile hasta olan Koita, Nwakaeme ve Afrika Kupası'nda bulunan Kouassi de yoktu.